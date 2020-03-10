Мемориал на месте захоронения советских солдат отреставрируют в станице Преградной в КЧР

ЧЕРКЕССК, 10 марта. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) намерены отреставрировать памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны, который находится в станице Преградной на месте захоронения советских солдат, сообщила во вторник пресс-служба парламента КЧР.

"Спикер парламента Карачаево-Черкесии Александр Иванов посетил с рабочей поездкой Урупский район республики. В рамках партийного проекта "Единой России" "Историческая память" он осмотрел мемориал "Слава" в станице Преградной. <…> Обсудили проект реконструкции мемориала. Будут обновлены таблички с именами, списки захороненных расширились благодаря многим годам поисковой работы и работе с архивами", - говорится в сообщении.

Мемориал установлен на месте захоронения 695 советских солдат, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. В 1968 году останки из небольших захоронений были перезахоронены в одном месте.

Ранее сообщалось, что власти Карачаево-Черкесии проведут реконструкцию музея-памятника "Защитникам перевалов Кавказа" в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" до конца 2024 года. На обновление музея-памятника направят более 20 млн рублей.

Всего в республике 326 объектов, связанных с Великой Отечественной войной, на их территориях ко Дню Победы будут проведены ремонтно-реставрационные работы.