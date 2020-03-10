Школу ледовых видов спорта планируют создать на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 10 марта. /ТАСС/. Власти Ставропольского края и известный российский фигурист Илья Авербух планируют создать в регионе школу ледовых видов спорта. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы региона.

Авербух во вторник побывал на Ставрополье, вместе с губернатором края Владимиром Владимировым он посетил ряд объектов в краевом центре.

"Во время осмотра объектов Владимиров и Авербух обсудили возможности реализации совместного проекта компании и правительства края по созданию на Ставрополье школы ледовых видов спорта. Предполагается, что на ее базе будут проводиться занятия фигурным катанием, хоккеем и набирающим в России популярность керлингом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рассматриваются варианты размещения такого объекта в Ставрополе или Ессентуках. Школа поможет расширить доступность ледовых видов спорта в первую очередь для детей.

"Мы строим разные объекты: для профессионального, для массового спорта. Но исходим из того, что каждый их них будет повышать у детей Ставрополья заинтересованность в спортивном развитии и обеспечивать его доступность", - цитирует пресс-служба слова Владимирова.