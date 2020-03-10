В Железноводске водолазы помогут очистить озеро, которое благоустраивают к летнему сезону

ПЯТИГОРСК, 10 марта. /ТАСС/. Курортное озеро в Железноводске, которое благоустраивают по программе "Комфортная городская среда", помогут очистить от мусора водолазы и специальная техника. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе городской администрации.

"От мусора и ила курортный водоем очистят при помощи специальных насосов, которые будут погружаться в озеро. Техника будет откачивать ил, который затем будет отправлен на переработку или утилизирован в соответствии с установленными требованиями. Также к очистке будут привлечены водолазы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, к началу купального сезона Курортное озеро будет соответствовать всем санитарным нормам.

Отмечается, что глубина Курортного озера составляет 8 м. При очистке водоема будет сохранена его флора и фауна. На реконструкцию водоема по решению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова выделено более 120 млн рублей. В озере на протяжении последних 20 лет запрещено купаться, благоустройство водоема же позволит организовать полноценный пляж.

Создание современных и комфортных условий в городах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". По данным Минстроя РФ, основная цель проекта - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории России.