Кабачки и цветную капусту впервые начнут выращивать в Хасавюртовском районе Дагестана

МАХАЧКАЛА, 10 марта. /ТАСС/. Аграрии Хасавюртовского района Дагестана в этом году впервые начнут выращивать кабачки и цветную капусту, посадки обеих культур будут проведены в двух хозяйствах района в экспериментальном порядке, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства республики.

"В этом году мы рассматриваем возможность выращивания кабачка и цветной капусты. Пока это "пробный шар", в качестве эксперимента договорились с двумя крупными хозяйствами с Хасавюртовском районе - в одном из них посадят кабачок на 5 га, в другом - цветную капусту на 2 га", - сказал представитель министерства.

По его словам, экспериментальные посадки новых для республики овощных культур проводятся в рамках предварительных договоренностей с одной из крупных перерабатывающих компаний, не уточнив ее названия.

"Ранее были попытки выращивать кабачок в Кизлярском районе, но из-за отсутствия каналов сбыта предприниматель не смог реализовать продукцию. Сейчас нужно посмотреть, какими будут расходы, насколько это будет рентабельно. Поэтому пока площадь небольшая", - отметил собеседник агентства.

Он также уточнил, что хозяйства, в которых будут выращиваться новые овощные культуры, смогут получить поддержку в виде субсидирования части затрат на проведение агротехнологических работ из расчета на 1 га площади по программе несвязанной поддержки.