На Ставрополье почти 300 ФАПов подключат к интернету к 2022 году

ПЯТИГОРСК, 10 марта. /ТАСС/. Интернет проведут почти в 300 фельдшерско-акушерских пунктов на отдаленных территориях Ставропольского края до конца 2021 года. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи региона.

"В рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика" к концу 2021 года планировалось провести высокоскоростной оптоволоконный интернет в 155 фельдшерско-акушерских пунктов края. Теперь же перечень амбулаторий, которые получат доступ в сеть, увеличился на 144 объекта. В этот список вошли преимущественно ФАПы, расположенные в отдаленных территориях", - приводятся в сообщении слова заместителя министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дениса Курашова.

Министерство отмечает, что реализацией проекта займется провайдер цифровых услуг и сервисов - ПАО "Ростелеком". Завершить работы по подключению 144 ФАПов компания намерена уже к концу 2020 года.

Ведомство отмечает, что за 2019 год к интернету были подключены 19 фельдшерско-акушерских пунктов.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. В нацпроект включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.