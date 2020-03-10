{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ставрополье почти 300 ФАПов подключат к интернету к 2022 году

За 2019 год к интернету подключили 19 фельдшерско-акушерских пунктов

ПЯТИГОРСК, 10 марта. /ТАСС/. Интернет проведут почти в 300 фельдшерско-акушерских пунктов на отдаленных территориях Ставропольского края до конца 2021 года. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи региона.

"В рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика" к концу 2021 года планировалось провести высокоскоростной оптоволоконный интернет в 155 фельдшерско-акушерских пунктов края. Теперь же перечень амбулаторий, которые получат доступ в сеть, увеличился на 144 объекта. В этот список вошли преимущественно ФАПы, расположенные в отдаленных территориях", - приводятся в сообщении слова заместителя министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дениса Курашова.

Министерство отмечает, что реализацией проекта займется провайдер цифровых услуг и сервисов - ПАО "Ростелеком". Завершить работы по подключению 144 ФАПов компания намерена уже к концу 2020 года.

Ведомство отмечает, что за 2019 год к интернету были подключены 19 фельдшерско-акушерских пунктов.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. В нацпроект включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Айсен Николаев сообщил, что Якутия не планирует снижать свою долю в "Алросе"
На данный момент регион владеет 33% акций компании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС