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Студенты из Индии провели в Нальчике фестиваль красок по случаю прихода весны

В Кабардино-Балкарском госуниверситете в настоящее время обучаются 500 студентов из Индии

НАЛЬЧИК, 10 марта. /ТАСС/. Студенты из Индии, обучающиеся в Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ) провозгласили пришествие весны фестивалем красок Холи. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"10 марта индийские студенты Кабардино-Балкарского государственного университета провозгласили наступление весны, отметив один из самых колоритных своих праздников - Холи, или Фестиваль красок", - говорится в сообщении.

"Студенты из Индии, их друзья и преподаватели, вооружившись пакетиками с сухой краской и бутылками с водой, громко ликуя, раскрашивали друг друга во все цвета радуги. Шум, гам, танцы до упаду под отрывную музыку, улыбающиеся, счастливые лица - главные атрибуты Холи", - отметили в КБГУ.

Праздник красок Холи не имеет определенной даты - торжество ежегодно отмечают во время полнолуния месяца Пхальгуна (12-й месяц в Едином индийском календаре). Праздник является одним из самых важных в Индии.

В КБГУ в настоящее время обучается около 15 тыс. студентов, 1750 из них - иностранцы, 500 из которых приехали в регион из Индии.

Теги
ИндияРоссияСКФОКабардино-Балкария
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