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В школах Приморья появятся специализированные классы анатомии

Глава региона Олег Кожемяко считает, что интерес к медицинским специальностям нужно повышать с детства
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта. /ТАСС/. Власти Приморья решили открыть специализированные классы по анатомии, биологии и химии в общеобразовательных учреждениях Приморья. По мнению главы региона, это повысит интерес школьников к медицинским специальностям, сообщили в среду на сайте правительства Приморского края.

"Специализированные классы по анатомии, биологии и химии откроют в общеобразовательных учреждениях Приморья. Такое поручение дал губернатор края Олег Кожемяко на совещании по социально-экономическому развитию муниципальных образований в среду, 11 марта, в Арсеньеве", - говорится в сообщении.

Глава Приморья отметил, что интерес к медицинским специальностям нужно повышать с детства, и специализированные классы необходимо предусмотреть в "отстающих" по числу медицинских работников районах края. "Мы приобретем необходимое школьное оборудование для специализированных классов по анатомии, биологии, химии. Такие классы наглядным примером помогают ребятам получать необходимые навыки", - обозначил Кожемяко и подчеркнул, что вопрос качества медицины - один из самых важных.

В пресс-службе правительства Приморского края ТАСС разъяснили, что глава региона уже дал поручение проработать вопрос оснащения специализированных классов, но сроки реализации этого поручения еще не ясны.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что целевой прием в ординатуры медицинских вузов по дефицитным специальностям надо довести почти до 100%. Он предложил изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям: по специальности "Лечебное дело" - 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности "Педиатрия" - 75%.

Развитие материально-технической базы учебных учреждений - одна из задач национального проекта "Образование", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Нацпроект рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайДальний Восток
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