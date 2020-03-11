Ингушетия отметит 250-летие единения региона с Россией концертами, ярмарками и выставками

МАГАС, 11 марта. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, в числе которых концерты, ярмарки, театральные постановки и выставки, пройдут в Ингушетии в марте в честь 250-летия добровольного вхождения республики в состав России. Об этом ТАСС сообщил министр культуры и архивного дела Ингушетии Темерлан Дзейтов.

"В Ингушетии пройдут мероприятия в честь 250-летней годовщины добровольного вхождения республики в состав России и 6-й годовщины крымского референдума. 17 марта в домах культуры каждого сельского поселения пройдут праздничные концерты, а также иные культурно-массовые мероприятия. В городах и селах будут установлены баннеры и растяжки с поздравлениями", - рассказал Дзейтов. Он подчеркнул, что основные мероприятия посетит глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Как ожидается, по всему региону звезды эстрады и творческие коллективы Ингушетии дадут праздничные концерты и театральные постановки под эгидой "Вместе мы - Россия". На временно оборудованных уличных площадках и в концертных залах выступят как начинающие, так и уже известные, зарекомендовавшие себя, ингушские исполнители. В городах и сельских поселениях пройдут праздничные ярмарки, а также спортивные состязания. Кроме того, в рамках фестиваля самодеятельного народного творчества "Славься, Отечество мое!" развернутся подворья и торговые ряды, посвященные культуре ингушей и других народов, проживающих на территории России.

По словам главы министерства, будут организованы юбилейные выставки с проведением мастер-классов "250 лет вместе с Россией". В уличных шатрах рукодельницы из Ингушетии представят национальные костюмы ручной работы, а мастера скульптуры и живописи - картины с горными пейзажами, холсты, повествующие об ингушском эпосе и миниатюрные копии башенных комплексов". "Будет также работать выставка фотоматериалов, художественной и документальной литературы, посвященной истории России и Ингушетии, выставка декоративно-прикладного искусства, а также выставка ингушской и русской национальной кухни", - рассказал собеседник агентства.

Дзейтов также отметил, что в преддверии праздничной даты состоятся и выездные мероприятия. Так, государственный ансамбль "Ингушетия" отправится на гастроли в регионы России, среди которых Ростов-на-Дону, Ярославль, Кострома.

В марте 1770 года вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием "Барта босе" представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству. А 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел России. Через 40 лет, в августе 1810 года, в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей.