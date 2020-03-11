Калиматов обратился к Минприроды с просьбой помочь строить комплексы переработки ТКО

МАГАС, 11 марта. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов обратился к министру природных ресурсов и экологии России Дмитрию Кобылкину с просьбой включить в нацпроект "Экология" создание трех мусоросортировочных комплексов и двух комплексов по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионе, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона.

"Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин обсудили ход реализации в регионе национального проекта "Экология". Махмуд-Али Калиматов обратился к министру с просьбой рассмотреть возможность включения в нацпроект следующих мероприятий: по направлению "Чистая страна" - ликвидацию свалки в городе Малгобек. Также по направлению "Комплексная система обращения с ТКО" - создание трех мусоросортировочных комплексов и двух комплексов по переработке отходов", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, важным для республики и жителей является вопрос экологической реабилитации водных объектов, обеспечивающих население питьевой водой, строительство очистных сооружений. По данным пресс-службы, министр заверил главу региона, что все озвученные предложения будут переданы ответственным структурам Минприроды России для проработки и своевременного исполнения.

Ранее начальник управления охраны окружающей среды и экологической экспертизы Минприроды Ингушетии Адам Баркинхоев сообщил ТАСС, что ликвидация двух свалок в Ингушетии будет завершена по нацпроекту "Экология", на месте одной из них будет разбит парк, а другая будет использована под посевы.

В 2020-2021 годах на территории Ингушетии предусмотрены мероприятия по ликвидации свалок в городах Малгобек и Карабулак, их общая площадь составляет более 33 га. Проектная документация уже разработана и представлена на государственную экологическую экспертизу. Реализация этих мероприятий позволит улучшить экологические условия проживания до 226 тыс. человек.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина на период до 2024 года. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).