Лучше гор может быть только море, или История "Ковчега" на колесах на арктическом берегу

Алексей Глебов — альпинист, энергетик, фридайвер и романтик, построивший гостевой дом на колесах на берегу Северного Ледовитого океана. Он родился и вырос в городе Апатиты у подножия Хибин — самого высокого и самого крупного горного массива на Кольском полуострове. Но однажды, попав в Териберку, Алексей больше не смог расстаться с этим поморским поселком

Териберка — место силы Чувствовали ли вы, что в одной местности становится комфортно и легко — так, что "вырастают крылья" и можешь горы свернуть, а в другой накрывает тревогой и приходит бессилие? Алексей Глебов считает, что этому есть объяснение. "Я влюбился в Териберку, в эту природу, в эти скалы на берегу Ледовитого океана… Так сложилась судьба, когда открыли дорогу и появилась возможность приехать, мне это место сразу запало в душу. Тем более, здесь я впервые попробовал, что такое фридайвинг. Правда, хватило меня всего на десять минут, — смеется Алексей. — Вода в июне +4 °C, ласты оказались не те, перчаток вообще не было, руки-ноги окоченели, двигаться стало невозможно, поэтому не смог с первого раза полностью вкусить это великолепие". Позже стало понятно, что судьба таким образом привела его не только к скалам и океану, но и к любимой женщине.

Описание Алексей Глебов © Личный архив Алексея Глебова

Потом был еще раз, и еще раз, и еще… Теперь Алексей — опытный фридайвер, экипирован отлично и может сам давать уроки. Есть необходимое оборудование, есть коллеги-единомышленники, но главное — есть желание постичь тайну той силы, которая привела его сюда, на берег Ледовитого океана, и держит, не отпуская. "Местные говорят, что здесь есть точки силы, это чувствуется. Когда подъезжаешь к Териберке, вдоль дороги на сопках можно увидеть камни, сложенные друг на друга стопками. Их называют "сейды". Откуда они взялись, если кругом голая тундра? Мистика!" Обычный парень с необычной тягой к приключениям Алексею Глебову 36, он из обычной рабочей семьи: отец — строитель, мама — воспитатель в детском саду. А он решил пойти своим путем и в жизни, и в профессии. "Вообще, я по специальности высоковольтный энергетик, заканчивал в Апатитах Кольский филиал Петрозаводского государственного университета. Но уже на третьем курсе "ударился" в промышленный альпинизм, устроился на работу в одну из местных компаний и зарабатывал приличные деньги, — рассказывает Алесей. — И к 30 у меня уже скопился небольшой капитал, который позже очень помог". Скалолазанием он занимался с детства. В местном спорткомплексе "Атлет" в Апатитах был стенд высотой 11,5 метров, там мальчик и учился покорять высоту, участвовал в региональных и всероссийских соревнованиях: дома хранится целая коллекция дипломов и медалей. Отсюда, возможно, у него и упорство в достижении целей, и бесстрашие, и изобретательность. К увлечениям скалолазанием и фридайвингом добавился кайтинг, гоняет в зависимости от настроения и сезона то по морю, то по снежной целине тундры.

"Мой девиз: "Главное — делать!" Как говорится, дорогу осилит идущий! Ну а если не можешь идти, хотя бы ложись в направлении своей цели! Но не сдавайся!" — улыбается мужчина. С таким девизом и подходом к жизни Алексей и принялся за строительство необычного по форме, вначале непонятного по предназначению, но точно уникального объекта, ставшего в Териберке не менее популярным, чем "Левиафан" Звягинцева. От "капитальности" — к "мобильности" Териберка — поселок небольшой, всего около тысячи жителей. Домов немного, они компактно расставлены между сопок у берега моря. Свободных площадей нет, так, небольшие "пятачки". Один такой "пятачок" Алексей Глебов и взял в аренду на пять лет, но с условием — не возводить на земле никаких капитальных строений.

"Я вначале мечтал построить здание купольной формы, но под него надо было заливать плиту — фундамент, условия аренды этого не позволяли, пришлось от "капитальности" уходить к "мобильности". "Хочу как у арабского шейха!" Услышав вопрос, откуда возникла идея дома на колесах, Алесей смеется: "У арабского шейха есть!.." "Так как мне нравится все невероятное, инновационное, люблю стиль хай-тек, меня привлекают объекты необычной формы, я искал вдохновения в интернете и однажды увидел то, что меня удивило. Это был огромный пятитажный дом на гигантских колесах с восемью спальнями и четырьмя гаражами, способный перемещаться! Это был Bedouin Caravan, дом-корабль, построенный для арабского шейха для путешествий по пустыне. Именно он-то меня и вдохновил!" Алексей взял базу от немецкого полуприцепа Schmitz, вместе с товарищем, инженером по образованию, продумали чертеж конструкции, все рассчитали и приступили к работе.

"Тут мне и пригодился тот накопленный капитал, когда занимался промышленным альпинизмом, плюс продал квартиру в Апатитах, чем-то друзья помогли. Надо было нанимать рабочих, транспорт для доставки стройматериалов, все получилось, как видите, справились". Началась стройка в 2017 году, а уже 1 января 2019 года "дом на колесах" принял в Териберке первых гостей. Высота конструкции — 7 метров от земли, ширина — 7 метров, длина — 14. Весит около 20 тонн, говорит Алексей, поэтому любой седельный тягач сможет утащить этот дом на колесах куда угодно. "Такие тягачи возят и по 40 тонн, с нашим грузом точно справятся! Но если и придется перемещать дом, то уж лучше морем, на понтоне, к примеру, а-то слишком уж габариты у него нестандартные. Кстати, аренду в прошлом году нам удалось продлить еще на пять лет, так что время пока еще есть, мы готовы встречать гостей, ну а дальше — посмотрим". Почему "Ковчег"? Дом на колесах вышел двухэтажным, внутри — девять комнат, санузел, душевая и кухня — общие. Вместимость — 20 человек. "Да, это не много, но люди, как правило, едут в Териберку на один-два дня увидеть северное сияние, Северный Ледовитый океан, поэтому жилья всем хватает. Мы не одни предлагаем ночлег в Териберке".

"Почему "Ковчег"? Да все на самом деле просто. Начали строить, и когда обозначилась форма, она действительно напоминала Ноев ковчег. Это были первые впечатления людей: жителей, приезжих. Они еще не знали, что это такое, но разговоры пошли, уже начали называть: "Ковчег, ковчег". Так и "приклеилось" название. Решили оставить!" Чем удивить гостей в Териберке При слове "Териберка" любой пользователь интернета сразу выдаст: "Левиафан", северное сияние, водопад, Северный Ледовитый океан. А вот про заброшенную с времен Второй мировой зенитно-артиллерийскую батарею из приезжих мало кто знает. Пройти к ней можно пешком, держась береговой линии, если двигаться в сторону водопада. "В годы войны здесь, в Териберке, стоял 199-й отдельный артдивизион. Состоит батарея из четырех 100-миллиметровых орудий Б-24БМ, которые установили в начале 30-х годов прошлого века. Говорят, они изначально предназначались для установки на подводные лодки. Если наши гости просят организовать пеший поход, мы обязательно летом водим их на батарею. Здесь еще есть чем удивить". Просуществовала батарея до середины 50-х, затем ее расформировали за ненадобностью. От разграбления ее спасло то обстоятельство, что долгое время Териберка была закрытой пограничной зоной, а дороги к ней не было. Кладбище погибших кораблей Еще одна достопримечательность Териберской бухты — десятки брошенных, прогнивших местами насквозь рыбацких кораблей и лодок. Их здесь называют просто и мрачно — кладбищем. "Да, зрелище грустное. Такие пейзажи вокруг, природа уникальная — и вдруг торчащие местами из воды, местами из песка скелеты на морском берегу. А когда-то эти лодки-рыбаки ходили в море за треской, пикшей, мойвой, доставали и ежей и гребешка. Сейчас и не верится, что раньше здесь работало два рыболовецких завода, промысел развивался. Местные говорят, после 60-х все начало рушиться".