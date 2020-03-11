В программу развития СКФО внесут изменения

МАХАЧКАЛА, 11 марта. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ до 16 марта подготовит изменения в государственную программу РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", сообщил в среду полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка в ходе совещания по вопросам социально экономического развития Дагестана.

"Председателем правительства Российской Федерации даны соответствующие указания Минэкономразвития России и ряду других федеральных органов исполнительной власти по подготовке и внесению в срок до 16 марта 2020 года в установленном порядке в правительство РФ проекта постановления "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", предусматривающего приведение параметров госпрограммы в соответствие с федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", - сказал Чайка.

По его словам, в настоящее время в правительстве РФ рассматривает также ряд других вопросов, направленных на приоритетное развитие Северного Кавказа.

"Кроме того, проводится совместная работа по совершенствованию системы стратегического планирования и разработке проекта основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации. Завершается процесс формирования Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа", - добавил полпред.

Госпрограмма "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года была утверждена в 2012 году, среди ее основных целей - стимулирование инвестиционной активности и привлечение капитала в экономику региона, создание современной туристической инфраструктуры, снижение безработицы, модернизация школ, детсадов, больниц и других социальных объектов. В течение ближайших трех лет на реализацию госпрограммы планируется направить более 40 млрд рублей.