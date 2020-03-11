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Чайка: Дагестан может стать одним из мощных рекреационных и туристских центров в РФ

Объем платных туристических услуг в республике в прошлом году составил 3 млрд 133 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 11 марта. /ТАСС/. Республика Дагестан имеет возможности для того, чтобы стать одним из мощных рекреационно-оздоровительных и туристских центров РФ, необходимо выработать дополнительные меры по повышению привлекательности этой сферы для предпринимателей, такое мнение высказал полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка в среду в ходе совещания по вопросам социально экономического развития Дагестана.

"Дагестан - один из красивейших уголков нашей страны, обладающий уникальным сочетанием природных условий и историко-культурного наследия, единственный субъект нашего федерального округа, имеющий морское побережье. Все это благоприятствует превращению республики в один из мощных рекреационно-оздоровительных и туристских центров Российской Федерации. Не использовать такие возможности - непозволительная расточительность", - сказал Чайка.

По его словам, Дагестан имеет перспективы для развития в том числе въездного зарубежного туризма. "В республику с удовольствием приезжают туристы как из России, так и из стран зарубежья. Туризм является одной из перспективных с точки зрения экономической эффективности отраслей для региона, необходимо выработать дополнительные меры по повышению инвестиционной привлекательности этой сферы для предпринимателей", - отметил полпред в СКФО.

В феврале министр по туризму и народным художественным промыслам республики Расул Ибрагимов сообщал, что турпоток в республику в 2019 году вырос более чем на 20% и составил около 850 тыс. человек, число занятых в сфере туризма на постоянной основе в прошлом году увеличилось до 10 тыс. человек, в сферу туризма было привлечено более 330 млн рублей частных инвестиций. Объем платных туристических услуг в республике в прошлом году составил 3 млрд 133 млн рублей.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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