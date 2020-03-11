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В Карачаево-Черкесии подписали концепцию развития национального кинематографа в регионе

Для развития киноиндустрии в регионе ранее началась реализация проекта школы кино "Киностарт"

ЧЕРКЕССК, 11 марта. /ТАСС/. Концепцию развития национального кинематографа и подготовки профессиональных кадров в сфере кино создали в Карачаево-Черкесии (КЧР). В рамках реализации концепции планируется вывести регион в лидеры кинопроизводственного комплекса в России, рассказали журналистам в министерстве культуры Карачаево-Черкесии.

В ноябре в ходе прямого эфира главы КЧР Рашида Темрезова заслуженный артист республики Рафаэль Мукаев предложил создать и развить на территории региона киностудию полного цикла. Темрезов поддержал идею Мукаева.

"В рамках исполнения поручения главы республики совместно с Рафаэлем Мукаевым, его партнерами из федерального центра, Министерством культуры КЧР разработана и утверждена концепция развития киноотрасли", - говорится в сообщении, при этом отмечается, что концепция уже подписана министром культуры.

По данным министерства, документ создан для развития российского национального кинематографа в регионе и подготовки профессиональных кадров в данной сфере. "В ближайшем будущем разработчики концепции видят регион одним из лидеров кинопроизводственного комплекса, на постоянной основе осуществляющего производство полнометражных художественных и документальных фильмов, телевизионных сериалов, социальной и коммерческой рекламы", - отметили в министерстве.

Для развития киноиндустрии в регионе ранее началась реализация проекта школы кино "Киностарт", его участников научат актерскому мастерству, написанию сценариев и режиссуре. Для участия в проекте на конкурсной основе будут выбраны от 40 до 80 молодых людей, которые впоследствии разделятся на три группы по направлениям обучения. Всего в школе кино будет организовано три образовательных курса: основы режиссуры, написание сценария и актерское мастерство. Обучение будет проводиться опытными мастерами каждого из направлений.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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