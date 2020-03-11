Трутнев доложит премьер-министру России о неисполнении Минприроды поручений по Бурятии

УЛАН-УДЭ, 11 марта. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев доложит председателю правительства РФ о неисполнении Министерством природных ресурсов и экологии России поручений по решению проблемных вопросов в Бурятии.

"Сегодня внимательно анализировал, как выполнены поручения, которые я давал, когда Бурятия вошла в ДФО, и, надо сказать, что работа в целом организована неплохо, но есть и "двоечники", самое большое - Министерство природных ресурсов и экологии РФ. [В Бурятии] есть населенные пункты, которые входят в особо охраняемые природные территории (ООПТ), и давалось поручение их вывести с соответствующим увеличением площади ООПТ - это поручение не выполнено. Есть большой перспективный инвестпроект по строительству горнолыжного центра на горе Мамай, есть инвесторы - тоже давалось поручение, тоже никто ничего... Мы будем по поводу всего этого разбираться, я думаю, что вынужден буду сделать доклад председателю правительства о том, что поручения министерством не выполнены", - сказал Трутнев журналистам в среду в Улан-Удэ, где состоялось совещание, посвященное развитию региона.

Тункинский нацпарк

Тункинский национальный парк расположен в долине реки Иркут, на границе с Монголией - между Байкалом и озером Хубсугул (Монголия). Его границы, утвержденные еще в 1991 году, - свыше миллиона гектаров - полностью совпадают с административными границами муниципального образования "Тункинский район", в котором расположено более 30 населенных пунктов, которым по 300 лет и более, в них проживают около 20 тыс. человек. Эти люди из-за ограничений, наложенных на ООПТ, не могут зарегистрировать право собственности на свои земельные участки, льготные категории граждан также не могут получить земельные участки в собственность.

В течение года с момента прямого поручения о выведении населенных пунктов за пределы Тункинского национального парка правительство Бурятии проводило работу по подготовке необходимого распоряжения правительства России. На сегодняшнем совещании с участием полпреда глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что документ, предполагающий внесение изменений в действующее федеральное законодательство, подготовлен, на проект получены положительные заключения всех заинтересованных ведомств, в том числе прокуратуры РФ, и решение остается только за федеральным министерством природных ресурсов и экологии.

В пресс-службе правительства Бурятии уточнили, что Юрий Трутнев дал поручение сделать доклад председателю правительства России о том, что министром природных ресурсов РФ не выполнено поручение в рамках исполнения указа президента с предложением принять меры дисциплинарного взыскания по отношению к ответственным сотрудникам в ранге не ниже заместителя министра. Кроме того, полпред дал месяц на окончательное решение проблемы.

Глава Бурятии пояснил, что восполнение и даже увеличение территории Тункинского нацпарка предлагается за счет Снежинского заказника. "В итоге территория национального парка увеличится на 150 тыс. га, при условии, что мы исключаем те населенные пункты, которые в нем находятся, - сказал Цыденов. - Минприроды РФ подготовило проект закона, но он не отвечает на все вопросы, которые стоят перед этими населенными пунктами. То, о чем сказал Юрий Петрович [Трутнев], более кардинальное решение примет", - сказал Цыденов.

Инвестпроект под вопросом

Инвестиционный проект по строительству горнолыжного курорта на популярной у фрирайдеров горе Мамай в Кабанском районе был представлен Трутневу в Улан-Удэ в феврале 2019 года.

Перед этим власти Бурятии подали заявку в Минэкономразвития РФ на расширение расположенной в республике особой экономической зоны (ОЭЗ) "Байкальская гавань" с включением в нее горы Мамай и части прибрежной зоны озера Байкал. Позже стало известно, что согласование Минэкономразвития есть, но включение горы Мамай в ОЭЗ требует разрешения Минприроды России.

По словам Цыденова, сейчас на гору Мамай заявляются шесть инвесторов с готовностью вложить около 2,5 млрд рублей. Ранее зампред правительства Бурятии, глава полномочного представительства Бурятии при президенте России Антон Виноградов сообщал, что уже подготовлен мастер-план и проектно-сметная документация для строительства будущего горнолыжного курорта.

Ежегодно на Мамай приезжают около 4 тыс. любителей зимних спортивных развлечений, по версии аналитического агентства "Турстат", Мамай по итогам 2017 года вошла в десятку лучших мест для фрирайда в России. Сейчас никакой инфраструктуры на горе нет.