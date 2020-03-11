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"Газпром" направит на развитие газоснабжения в Ингушетии более 1,4 млрд рублей в 2020 году

По словам главы Ингушетии, сейчас уровень газификации региона превышает 80%

МАГАС, 11 марта. /ТАСС/. ПАО "Газпром" планирует инвестировать в 2020 году более 1,4 млрд рублей на повышение качества газификации Ингушетии сообщила в среду пресс-служба главы республики со ссылкой на члена правления ПАО "Газпром" Владимира Маркова.

"На текущий год ПАО "Газпром" запланировано выделить порядка 1,4 млрд рублей на повышение качества газификации республики. Мы правильно и организованно направим эти средства, чтобы позитивные изменения стали ощутимы для жителей и благоприятно сказались на газовом хозяйстве - это ключевой подход в наших партнерских отношениях", - сказал Марков в ходе совещания с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым.

В свою очередь глава Ингушетии отметил, что уровень газификации региона превышает 80%. "Но в то же время это означает, что пятая часть республики лишена возможности пользоваться природным газом. Это отрицательно сказывается как на качестве жизни людей, так и на развитии экономики республики", - приводит слова Калиматова пресс-служба. Он обозначил необходимость ускорить создание генеральной схемы газоснабжения и газификации региона.

Ранее в правительстве республики сообщили, что газопроводные сети Ингушетии во всех населенных пунктах региона будут обновлены до конца 2030 года в рамках пилотного проекта "Создание новой системы газораспределения на территории Республики Ингушетия".

Теги
РоссияИнгушетияСКФО
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