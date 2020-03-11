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Физкультурно-оздоровительный комплекс в Кисловодске откроют ко Дню Победы

В ФОКе расположены большой многофункциональный спортивный зал на 400 зрителей, залы для аэробики, настольного тенниса и других видов спорта

ПЯТИГОРСК, 11 марта. /ТАСС/. Крупнейший физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и трибунами на 400 мест откроют в Кисловодске Ставропольского края ко Дню Победы. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе городской администрации.

"Строительство и отделочные работы нового ФОКа в пойме реки Подкумок подходят к концу. Сейчас в здании комплекса ведутся отделочные работы в залах, раздевалках и душевых, тренерских и подсобных помещениях. Кроме большого многофункционального спортивного зала на 400 зрителей, который предназначен для игр в баскетбол, волейбол, мини-футбол и другие командные игры, на других этажах ФОКа расположены залы для аэробики, настольного тенниса и других видов спорта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, комплекс включает в себя спортивные площадки и тренировочные зоны на открытом воздухе: четыре теннисных корта, две спортплощадки, воркаут-площадка. В дальнейшем появятся тренировочные площадки для ранее не практиковавшихся в Кисловодске видов спорта: проектируются секторы для коротких и длинных метаний, поле для игры в хоккей на траве.

"Также в ФОКе появятся легкоатлетические секторы для прыжков в длину, высоту и с шестом - проектно-сметная документация для этого уже разработана. На территории комплекса сейчас разрабатывается и совершенствуется логистическая система, готовятся проекты по обустройству паркингов, озеленения территории, зон отдыха", - отмечается в пресс-релизе.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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