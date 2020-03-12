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В Северной Осетии более 3 тыс. жителей могут попасть в зону подтопления во время паводка

По прогнозу, в зону подтопления во время паводков могут попасть 24 населенных пункта

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 марта. /ТАСС/. Более трех тысяч человек в 24 населенных пунктах Северной Осетии могут попасть в зону подтопления во время паводка. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по республике.

"По прогнозу, в зону подтопления во время паводков могут попасть 24 населенных пункта с населением более 3 тыс. человек, 41 участок дороги, 27 мостов и 10 гидротехнических сооружений. В ведомстве сосредоточено и подготовлено достаточно сил и средств для проведения противопаводковых мероприятий", - сказал собеседник агентства.

В Северной Осетии опасность подтоплений возникает с июня по август из-за выпадения большого количества осадков, а также таяния ледников.

Как сообщили ТАСС в Минприроды республики, уже завершены работы на наиболее опасных участках. В частности, проведена расчистка русел рек в населенных пунктах Црау, Галон, Нижний Бирагзанг, Суадаг, Майрамадаг, Нижняя Саниба. Сейчас идет ремонт берегоукрепительных сооружений протяженностью 1200 метров на реке Ардон. В скором времени начнется ремонт берегоукрепительных сооружений длиной 600 метров на реке Терек в селении Фарн.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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