Уровень воды в озере Ильмень в Новгородской области на 2,6 метра превысил средние значения

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 марта. /ТАСС/. Уровень воды в озере Ильмень на 2,6 метра превысил средние многолетние значения. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новгородской области в четверг.

"Озеро Ильмень в Новгородской области наполнено на 2,6 метра выше по сравнению со среднемноголетними значениями. С учетом зимы, которая была в этом году, идет смещение показателей и по факту состояние озера Ильмень у нас сейчас соответствует состоянию средней или поздней весны", - сказал собеседник агентства, отметив, что случаев подтопления домов и придомовых территорий на данный момент не зафиксировано.

Он также уточнил, что спасатели ведут подготовку к предстоящему сезону паводков. Как ТАСС сообщал ранее, возможные подтопления в шести районах Новгородской области прогнозируют в конце марта. По информации регионального управления МЧС, при наихудшем сценарии развития весеннего половодья, подтопленными окажутся 467 домов в 12 населенных пунктах.

В конце прошлого года Новгородский регион пережил серьезный паводок. 2-4 ноября выпала месячная норма осадков, которая привела к подтоплениям 84 населенных пунктов в 15 районах. 6 ноября на территории области ввели режим ЧС, который сняли 25 декабря.