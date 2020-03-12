Археологи установили местонахождение разрушенного в прошлом веке мавзолея в Ингушетии

МАГАС, 12 марта. /ТАСС/. Работники ГКУ "Археологический центр им. Е.И. Крупнова" в ходе работ в Джейрахском районе Ингушетии установили местоположение разрушенного в прошлом веке ядрообразного мавзолея на территории башенного комплекса Эгикал. Об этом ТАСС в четверг рассказал заместитель руководителя ГКУ "Археологический центр им. Е.И. Крупнова" Умалат Гадиев.

"Информация о нем была известна еще до наших работ, однако считалось, что этот ядрообразный мавзолей не сохранился до наших дней. Исходя из этого положения на территории и в окрестностях архитектурного ансамбля Эгикал мы организовали специальные поисковые работы, оказавшиеся для нас удачными. Основание ядрообразного мавзолея мы смогли обнаружить в западной части Эгикальского комплекса, на склоне небольшого холма. Этот памятник был разрушен еще в начале ХХ в. и считался полностью утраченным", - рассказал собеседник агентства.

Усыпальница, напоминающая по своей форме ядро, расположена в северо-западной части башенного комплекса Эгикал, на пологом склоне. Сохранились только камни основания постройки, образующие полукруг диаметром около 3 м. Максимальная высота сохранившихся стен 0.45 м, толщина - 0.4 м.

По словам археолога, это второй подобный мавзолей в черте архитектурного комплекса Эгикал. Таких памятников в горной Ингушетии не так много, отметил Гадиев, по разным данным, их около 20. "Основная концентрация подобных уникальных погребальных комплексов - западная часть горной Ингушетии, бассейн реки Армхи. В основном такие усыпальницы возводились над могилами местных, героически павших в бою храбрецов, а также предводителей воинских дружин. Однако известен случай возведения такого мавзолея над могилой знаменитого на Кавказе средневекового зодчего, которого звали Янд", - добавил Гадиев.

В Ингушетии около 1,5 тыс. памятников истории и культуры, которые расположены в горном Джейрахском районе, несколько десятков языческих храмов. Некоторые из них посвящены отдельным божествам. Также в горах Ингушетии расположен древнейший христианский храм на территории РФ Тхаба-Ерды, который датируется примерно IX веком.