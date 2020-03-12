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Новая система обращения с ТКО

В Ингушетии отберут трех новых региональных операторов по обращению с ТКО

Ранее работающий на территории республики регоператор лишен соответствующего статуса из-за отсутствия достаточных средств

МАГАС, 12 марта. /ТАСС/. Трех региональных операторов по обращению с ТКО выберут в Ингушетии, которые будут работать в отдельных зонах региона. Выбранный ранее региональный оператор лишен соответствующего статуса, сообщили ТАСС в Минприроды региона.

"Планируется внести изменения в территориальную схему обращения с отходами и разделить территорию республики на три зоны деятельности регионального оператора. На каждую зону будет отобран региональный оператор", - рассказали в пресс-службе.

Планируется, что первая зона охватит Джейрахский и Сунженский районы, города Сунжа и Карабулак. Вторая зона - г. Малгобек, Малгобекский район, с. п. Кантышево и Долаково. А третья зона включит в себя Назрановский район (кроме Кантышево и Долаково), города Назрань и Магас. В министерстве рассчитывают, что организовывать и осуществлять обращение с ТКО на сравнительно небольших зонах проще, чем в целом по всей республике.

Ранее работающий на территории республики регоператор лишен соответствующего статуса из-за отсутствия достаточных средств, необходимых для обслуживания всей территории республики. "Региональный оператор ООО "Экосистема" не справляется из-за большой нагрузки и отсутствия достаточных средств, необходимых для обслуживания всей территории Ингушетии на должном уровне. В связи с многочисленными нарушениями и жалобами жителей Минприроды Ингушетии лишило ООО "Экосистема" статуса регионального оператора. В настоящий момент идут судебные процессы для расторжения соглашения", - сообщили в пресс-службе министерства.

Там же отметили, что в регионе также страдает и собираемость платежей за предоставленные услуги из-за недостаточной информационной работы с населением. "Свою роль играет и то, что люди привыкли к прежнему режиму. Впрочем, переход к новой системе обращения с ТКО тяжело перенесли во многих регионах России", - добавили в пресс-службе.

В Минприроды Ингушетии также отметили, что необходимо определить более жесткие условия в заключаемых с региональными операторами соглашениях. "В том числе обязанность оказания услуги только с применением автотранспорта, оборудованного системой "Глонасс", и с предоставлением доступа Минприроды Ингушетии. Также от регоператоров будет требоваться оборудование мусоровозов видеорегистраторами с предоставлением данных видеосъемки по требованию Министерства. Эти и другие условия позволят установить прозрачность деятельности региональных операторов", - пояснили в пресс-службе.

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РоссияСКФОНовая система обращения с ТКО
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