Первая муниципальная АЗС открылась в отдаленном северном поселке на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 марта. /ТАСС/. Первая муниципальная автозаправочная станция открылась в поселке городского типа Палана на севере полуострова. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

Стоимость топлива на Камчатке в 2019 году поднималась восемь раз, с начала 2020 - дважды. Литр бензина марки Аи-92 в Петропавловске-Камчатском стоит почти 49 рублей, в поселках на севере края стоимость доходит до 80 рублей. С открытием первой АЗС в Палане жителям населенного пункта больше не придется преодолевать несколько десятков километров, чтобы заправить свое авто.

"Учитывая просьбу муниципалитета, мы приняли решение о создании современного автозаправочного комплекса. На этой неделе он начал свою работу. Это, безусловно, улучшит жизнь паланцев, а комплекс сможет охватить и Воямполку, и Тигиль. Это первая подобная автозаправка в Корякском округе", - передают слова Владимира Илюхина пресс-служба правительства региона.

Всего на строительство склада горюче-смазочных материалов, закупку необходимого оборудования и топлива из краевого бюджета было выделено более 40 млн рублей. Сейчас завершается поставка зимнего топлива бензина и начинается завоз летнего топлива.

Палана - поселок городского типа в составе Корякского округа. Расстояние до Петропавловска-Камчатского - около 1000 км. Добраться до поселка можно только по воздуху. Из-за сложностей с логистикой, стоимость большинства товаров и услуг в Палане существенно дороже, чем в Петропавловске-Камчатском.