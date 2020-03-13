Учебную экоферму для детей-сирот откроют в горном селе Дагестана

МАХАЧКАЛА, 13 марта. /ТАСС/. Экоферму для обучения основам сельскохозяйственных профессий для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, создадут в селе Нижний Кегер Гунибского района Дагестана. Проект стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов, сообщила ТАСС инициатор проекта, руководитель региональной общественной организации для оказания помощи детям "Большая семья" Зада Максудова.

"Я с 1996 года работаю с детьми, которые остались без попечения родителей, детьми из малообеспеченных и неполных семей, трудными подростками. И я постоянно занимаюсь их обучением - чтобы они могли получить знания и навыки в сфере животноводства и птицеводства, необходимые для работы на агропромышленных предприятиях и в крестьянско-фермерских хозяйствах. У нас сельский район, но учреждения, где дети могли бы обучаться основам таких профессий, нет. Заявку на грант подала впервые - теперь мы сможем отремонтировать помещение под мини-экоферму, дополнительно закупить сельскохозяйственных животных и организовать обучение как минимум 40 детей", - сказала Максудова.

По ее словам, всего за годы существования "Большой семьи" реабилитацию в ней прошли более 100 детей. "Это сироты, дети из малообеспеченных детей, "трудные" дети и подростки с различными проблемами, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях. Самым младшим - 6-7 лет, старшие учатся в 10-11 классах", - сказала собеседница агентства.

Руководитель проекта - профессиональный педагог, директор Нижне-Кегерской средней школы, педагогический коллектив которой также принимает участие в социальной адаптации подопечных "Большой семьи". По словам Максудовой, учащиеся школы также смогут пройти обучение на экоферме. Обучение рассчитано на семь месяцев - с апреля по октябрь 2020 года. Всю сельхозпродукцию, которая будет произведена на экоферме, планируется использовать для организации бесплатного питания учеников школы и детей, проходящих реабилитацию в "Большой семье".

Инициатор проекта рассчитывает, что он поможет детям в социальной адаптации. Кроме того, в Гунибском районе Дагестана сейчас отсутствует система первичной профессиональной ориентации для детей и подростков, Максудова надеется, что в перспективе проект позволит сократить дефицит квалифицированных работников в сельскохозяйственных предприятиях района.