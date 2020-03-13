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В Севастополе применят системы цифрового голосования на выборах

В частности, они позволят удаленно проголосовать туристам из других регионов

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Системы для цифрового голосования впервые будут использоваться в Севастополе на выборах осенью 2020 года. Они, в том числе, позволят удаленно проголосовать туристам из других регионов, которые в это время будут в городе, сообщил журналистам в пятницу председатель городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

"На выборах губернатора [которые пройдут осенью 2020 года] у нас планируются цифровые избирательные участки. Впервые это было в Москве в качестве эксперимента", - сказал Даниленко.

Он пояснил, что для цифрового голосования приобретаются специальные устройства, которые, как и урны для голосования, будут устанавливать в закрытых кабинах. Проголосовать можно, получив уникальный код на избирательном участке, введя его в устройство и поставив галочку в выбранной графе в бланке, который отразится на экране. При этом избиратель должен будет подтвердить, верно ли он выбрал графу, что ограничит возможность ошибки. Данные будут сохраняться не только в памяти устройства, но и печататься на специальной ленте.

Глава Севизбиркома отметил, что, как и при других способах голосования, данные с устройства можно будет получить только после 20:00 по местному времени - когда закончится работа участка.

По его мнению, такие устройства оценят многие жители Севастополя: во время выборов, которые приходятся на выходной день в начале осени, многие уезжают в пригород и не могут проголосовать, например, за кандидатов по своему округу при выборе депутатов. Более того, воспользоваться цифровыми устройствами смогут туристы, которые приедут в Севастополь в бархатный сезон. "С помощью этого электронного устройства сможет любой избиратель любого субъекта федерации, где проходят в Единый день голосования выборы губернатора либо парламента. Он может подать заявление в свою избирательную комиссию или через портал госуслуг и проголосовать на другом участке", - уточнил Даниленко.

Эксперимент по цифровому голосованию прошел в Москве 8 сентября 2019 года - открылось 30 цифровых избирательных участков, оснащенных терминалами для голосования от концерна "Автоматика" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Терминалы позволили находящимся в Москве жителям других субъектов РФ принять участие в довыборах в Госдуму и выборах высших должностных лиц, проходивших в их регионах. Теперь же эксперимент пройдет по всей России.

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