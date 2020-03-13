Турниры по шахматам и футболу пройдут в Ингушетии к 250-летию единения региона с Россией

МАГАС, 13 марта. /ТАСС/. Футбольный турнир и чемпионат по шахматам состоятся в Ингушетии в марте в честь 250-летия добровольного вхождения республики в состав России, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минспорта региона.

"К приближающемуся юбилею в Министерстве спорта Ингушетии запланировано два мероприятия. Так, 17 марта пройдет турнир по футболу в "Центре непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья" на базе специальной коррекционной школы-интерната, расположенной в сельском поселении Нижние Ачалуки. В борьбе за призы турнира сойдутся восемь команд воспитанников реабилитационных центров республики", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, 18 марта в шахматном клубе "Магас" состоится открытый чемпионат Ингушетии по классическим шахматам среди юношей. В турнире примут участие около двадцати шахматистов со всей республики. Соревнования пройдут по швейцарской системе в семь туров с контролем времени 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход. Организаторами турнира выступают МКУ "Центр культуры, спорта и туризма города Магас" и Шахматная федерация Ингушетии.

В министерстве также сообщили, что к юбилею разработали и утвердили эмблему. "В Ингушетии утвердили официальную эмблему в честь приближающегося юбилея добровольного вхождения региона в состав России. Форма круга - основной смысл, заложенный в юбилейной эмблеме, обозначает доверие, долговечность, единение. В цветовой гамме и элементах композиции по замыслу автора прослеживаются следующие жизнеутверждающие посылы: "Солнце - означает наступление нового дня", лучшего времени, "Синий цвет - символизирует честь, доверие и успех", "Зелёный - символизирует обновление", "Красный - воинственность, силу", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, эмблема украсит праздничные баннеры, появится на открытках, брошюрах, календарях и плакатах. Кроме того, ею будут сопровождаться рубрики в печатных и электронных СМИ.

В марте 1770 года вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием "Барта босе" представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству. А 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел России. Через 40 лет, в августе 1810 года, в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей.