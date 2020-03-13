Выставка к 100-летию жилищно-коммунального хозяйства открылась в Ставропольском крае

ПЯТИГОРСК, 13 марта. /ТАСС/. Экспозиция коммунальной и аварийно-спасательной техники, приуроченная к 100-летию жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, открылась в пятницу в краевом центре. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства ЖКХ региона.

"Более 30 единиц современной уборочной, спасательной, мусоровывозящей техники, спецмашин тепло- и водоснабжающих предприятий выстроились на главной площади Ставрополя. В их числе аварийно-спасательные автомобили, автоцистерны, гидроподъемники, катер, снегоболотоход, пожарный автомобиль, снегопогрузчики, комбинированные дорожные машины, илососная машина, передвижная котельная, способная в случае аварии обеспечить теплом целый жилой квартал, современные мусоровозы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сотрудники ведомств, которые используют эту технику, спасатели, работники "Водоканала", "Теплосети", регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, рассказали о своих высокотехнологичных "помощниках".

"Когда 100 лет назад жилищно-коммунальное хозяйство Ставропольского края оформилось в самостоятельную структуру, в распоряжении коммунотдела находились 24 лошади в пожарной команде и 62 - в ассенизаторском обозе, три бани, две каменоломни и печь по обжигу извести. Сегодня в жилищно-коммунальном хозяйстве края задействовано более 2,5 тыс. единиц спецтехники. Мы способны обеспечивать выполнение задач, стоящих перед отраслью, и оперативно реагировать на любые нештатные ситуации", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ Ставропольского края Романа Марченко.

В последние годы автопарк коммунальной техники в крае значительно обновился. В 2018-2019 годах на эти цели из краевого бюджета выделили порядка 220 млн рублей. 38 новых спецмашин приобрели 18 муниципальных образований края, среди которых Ставрополь, Невинномысск, Михайловск, Железноводск, Пятигорск, Грачевский район, Благодарненский, Ипатовский городские округа.