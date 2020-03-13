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В Пятигорске открылся всероссийский фестиваль, посвященный Сергею Михалкову

В рамках мероприятия на бульваре Гагарина будет открыт монумент детскому писателю, поэту и драматургу

ПЯТИГОРСК, 13 марта. Всероссийский фестиваль "Нам школа в жизнь открыла дверь", посвященный 107-летию со дня рождения поэта Сергея Михалкова, открылся в Пятигорске Ставропольского края в пятницу.

"Я хочу всех поздравить с днем рождения Сергея Михалкова, с открытием фестиваля, который, я надеюсь, принесет всем много радости, и с тем, что завтра в городе появится очень красивый памятник. Мы его только что монтировали", - сказала на мероприятии вдова Михалкова Юлия Субботина.

Председатель думы Пятигорска Людмила Похилько отметила, что известный поэт несколько лет жил в городе-курорте. "Михалков всегда говорил о том, что он москвич, но мы знаем и считаем, что Михалков - пятигорчанин, потому что школа №1 - это школа, в которой он учился. Первые свои поэтические произведения он написал и опубликовал, когда учился в Пятигорске", - сообщила Похилько.

В холле гостей фестиваля встречали юные артисты - персонажи произведений Михалкова, а в фойе дома культуры была открыта выставка работ воспитанников Детской художественной школы. Открыл фестиваль эстрадный оркестр кадетского класса школы №1770 (город Москва), также на сцене выступили творческие коллективы города-курорта. После церемонии открытия состоялась музыкально-литературная композиция "Дядя Степа" в исполнении актера театра и кино Александра Давыдова с музыкальным сопровождением артистов Ставропольского государственного театра оперетты.

Фестиваль проходит в Пятигорске с 12 по 14 марта. В эти дни в городе-курорте пройдут выставки, спектакли, творческие встречи, мастер-классы писателей и художников. Кроме того, в субботу, 14 марта, на бульваре Гагарина будет открыт монумент Михалкову.

Сергей Владимирович Михалков (1913 - 2009) - детский писатель, поэт, драматург. Был автором двух редакций Государственного гимна СССР, версий 1943 и 1977 года, и гимна Российской Федерации, написанного в 2001 году. Общие тиражи книг Михалкова превышают 500 млн экземпляров. Сергей Михалков жил с семьей в Пятигорске с 1927 по 1930 годы. Здесь он опубликовал свое первое стихотворение "Дорога" и окончил школу №1 им. М.Ю. Лермонтова, в которой сейчас открыт кабинет-музей, посвященный поэту. Михалков является почетным гражданином Георгиевска и Пятигорска.

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