Участвовавший в штурме Кенигсберга танк Т-34 возглавит парад Победы в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Знаменитый советский танк Т-34, принимавший участие в штурме крепости Кенигсберг в начале апреля 1945 года, возглавит колонну военной техники на параде Победы 9 мая в Калининграде. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Балтийского флота, который подготавливает машину.

"Специалисты ремонтного подразделения Балтийского флота приступили к подготовке фронтового танка Т-34 к участию в военном параде в Калининграде, который пройдет 9 мая на площади Победы областного центра самого западного российского региона. Боевая машина пройдет по главной площади города во главе механизированной колонны", - говорится в сообщении.

На завершающем этапе Великой Отечественной войны этот танк участвовал в боях Восточно-Прусской наступательной операции советских войск, в штурме города-крепости Кенигсберга, экипаж одержал четыре боевых победы. После войны танк поставили на постамент в качестве мемориального экспоната, а в канун 70-летия Великой Победы командованием Балтийского флота было принято решение о восстановлении фронтовой реликвии. Специалисты ремонтно-восстановительного подразделения, несмотря на полное отсутствие запасных частей для такой военной техники, используя оригинальные чертежи прошлого века, восстановили ходовую танка. В тот юбилейный год Победы Т-34 впервые возглавил колонну боевой техники в главном военном параде в Калининграде.

"В настоящее время специалисты ремонтно-восстановительного подразделения флота приступили к техническому обслуживанию танка Т-34. Ремонтники проведут смазку узлов и механизмов, снимут с корпуса старую краску, проведут антикоррозионную обработку специальными составами перед новой покраской. И 9 мая боевая машина, что называется, во всей красе и боевой мощи, предстанет перед гостями парада в Калининграде, прежде всего, на радость ветеранам войны", - сказал представитель пресс-службы флота.

В военном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, вместе с парадными расчетами Калининградского гарнизона пройдет около 75 единиц современной военной техники, состоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота.