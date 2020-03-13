{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Карачаево-Черкесии за 2020 год планируется ввести 250 тыс. кв. м жилья

В настоящее время в КЧР ведется строительство 38 многоквартирных домов

ЧЕРКЕССК, 13 марта. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют ввести 250 тыс. кв. м жилья за 2020 год в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщили в пятницу в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"В текущем году в Карачаево-Черкесии планируется ввести в эксплуатацию 250 тыс. кв. м жилья в рамках регионального проекта "Жилье". На сегодняшний день в республике введено 17 тыс. 130 кв. м жилой площади индивидуального жилищного строительства. В настоящее время на территории Карачаево-Черкесии ведется строительство 38 многоквартирных домов общей площадью 290 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее министр строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесии Евгений Гордиенко сообщал, что в республике по нацпроекту "Жилье и городская среда" до 2024 года необходимо довести объемы ввода жилья до 306 тыс. кв. м в год. В Карачаево-Черкесии в 2017-2018 годы введено 376 тыс. кв. м жилья. Объемы ввода жилья в Карачаево-Черкесии за 2019 год составили более 200 тыс. кв. м.

По его словам, на ситуацию по строительству жилья в регионе положительно влияет сокращение процедуры выдачи разрешения на строительство - с 240 до 150 дней. Средняя рыночная стоимость жилья в регионе - 39,7 тыс. рублей за кв. м. В третьем квартале 2020 года, как отмечают в министерстве, планируется снизить эту цифру до 36,8 тыс. рублей.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
На Ставрополье расширят посевы отечественной селекции пропашных культур
Дополнительного финансирования по этому направлению не предусмотрено
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС