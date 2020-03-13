В Карачаево-Черкесии за 2020 год планируется ввести 250 тыс. кв. м жилья

ЧЕРКЕССК, 13 марта. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют ввести 250 тыс. кв. м жилья за 2020 год в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщили в пятницу в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"В текущем году в Карачаево-Черкесии планируется ввести в эксплуатацию 250 тыс. кв. м жилья в рамках регионального проекта "Жилье". На сегодняшний день в республике введено 17 тыс. 130 кв. м жилой площади индивидуального жилищного строительства. В настоящее время на территории Карачаево-Черкесии ведется строительство 38 многоквартирных домов общей площадью 290 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее министр строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесии Евгений Гордиенко сообщал, что в республике по нацпроекту "Жилье и городская среда" до 2024 года необходимо довести объемы ввода жилья до 306 тыс. кв. м в год. В Карачаево-Черкесии в 2017-2018 годы введено 376 тыс. кв. м жилья. Объемы ввода жилья в Карачаево-Черкесии за 2019 год составили более 200 тыс. кв. м.

По его словам, на ситуацию по строительству жилья в регионе положительно влияет сокращение процедуры выдачи разрешения на строительство - с 240 до 150 дней. Средняя рыночная стоимость жилья в регионе - 39,7 тыс. рублей за кв. м. В третьем квартале 2020 года, как отмечают в министерстве, планируется снизить эту цифру до 36,8 тыс. рублей.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья.