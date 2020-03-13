В Дагестане создадут группы круглосуточного дежурства для защиты населения от паводков

МАХАЧКАЛА, 13 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана приняли решение об организации групп круглосуточного дежурства для оперативного реагирования и оповещения населения во время паводков, сообщили в пятницу в пресс-службе главы и правительства Дагестана.

"Для оперативного реагирования и своевременного информирования граждан о возникновении чрезвычайных ситуаций в период прохождения обильных паводков <…> организовывают группы круглосуточного дежурства на водооградительных валах реки Терек и на других водных объектах", - говорится в сообщении на официальном сайте главы и правительства региона.

Меры по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков на реках республики обсуждались в пятницу на совещании, которое провел заместитель председателя правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. По его словам, по территории Дагестана протекают более 4 тыс. рек, при этом во время таяния снегов и выпадения обильных осадков возникает угроза затопления территорий населенных пунктов.

"По данным МЧС России, наш регион входит в 10 самых паводкоопасных субъектов РФ, наибольшую опасность в период прохождения паводков представляет река Терек. По территории Дагестана река протекает на протяжении 137 км. При неблагоприятном развитии ситуации в зону затопления могут попасть населенные пункты Бабаюртовского и Кизлярского районов, в которых проживают более 50 тыс. человек", - приводят в сообщении слова Абдулмуслимова.