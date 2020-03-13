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Программа "Земский культработник" поможет решить вопрос кадров в селах Ингушетии

Замминистра культуры и архивного дела республики Рустам Таркоев отметил, что число новых домов культуры будет расти и в связи с этим нехватка кадров может ощущаться острее

МАГАС, 13 марта. /ТАСС/. Реализация федеральной программы "Земский культработник" будет способствовать увеличению количества высококвалифицированных кадров в сфере культуры и частично решит проблему отсутствия таких работников в селах Ингушетии, такое мнение выразил ТАСС заместитель министра культуры и архивного дела республики Рустам Таркоев.

Ранее заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова в интервью ТАСС сообщила, что министерство занимается проработкой предложений для федеральной программы "Земский работник культуры". В конце 2019 года президент РФ поручил проработать вопрос о целесообразности появления федеральной программы "Земский культработник", которая повысит престиж профессии и поможет решить проблему дефицита работников в этой сфере.

"До недавнего времени жителям сел приходилось выезжать на мероприятия в более крупные населенные пункты, сейчас же практически в каждом селе есть ДК, которые строятся в рамках нацпроектов при поддержке правительств РФ и Минкультуры РФ. В каждом таком доме культуры появляются вакансии, которые должны быть заполнены квалифицированными специалистами, а их, к сожалению, нет. Квалифицированных кадров в области культуры и искусства, имеющих высшее образование, да и средне-специальное образование в том числе, у нас дефицит. Внедрение программы "Земский культработник" будет способствовать увеличению их количества в селах и частично закроет этот вопрос", - считает собеседник агентства.

По его словам, число новых домов культуры будет расти и дальше. "В связи с этим нехватка кадров может ощущаться острее", - сказал замминистра культуры республики. Так, в планах на текущий год построить два новых ДК в сельских поселениях Нестеровское и Экажево, а также реконструировать ДК в этих двух населенных пунктах и в селении Алхасты.

Таркоев подчеркнул, что больше всего в сельских ДК не хватает педагогов по обучению игре на музыкальных инструментах, по декоративно-прикладному искусству, театральному искусству и гончарному делу. "Эта программа на территории Ингушетии будет очень важна, у нас много сел, густонаселенных сел. Квалифицированные специалисты из других регионов смогут приехать. Эта программа подразумевает обустройство их проживания в селах, создание комфортных условий для труда", - сказал он.

Таркоев сообщил, что региональное министерство направило в Минкультуры РФ всю необходимую информацию о потребности в соответствующих кадрах. "Мы сообщили, что считаем целесообразным внедрение этой программы в регионах", - сказал он. Замминистра отметил, что на территории Ингушетии есть колледж искусств, в перспективе регион планирует построить Драматический театр и колледж культуры и искусств.

Помощь Минкультуры РФ

Ранее сообщалось, что глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в рамках рабочей встречи в Москве обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой о помощи в строительстве в регионе драматического театра и колледжа культуры и искусств. По данным республиканского министерства культуры, уровень обеспеченности населения объектами культурно-досугового типа в Ингушетии в 2018 году составлял 26%, это был один из самых низких показателей в России. В 2018 году Минкультуры РФ выделило субсидию в 174 млн руб. Ингушетии на строительство восьми домов культуры. В 2019 году в рамках нацпроекта региону были выделены средства на строительство 6 домов культуры.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию из бюджета в 2019-2024 планируется выделить 113,5 млрд рублей.

В новость были внесены изменения (19:09 мск) — добавлены подробности по тексту.

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