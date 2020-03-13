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Математическая олимпиада в Адыгее собрала 130 школьников из России и 6 зарубежных стран

Она пройдет в двух возрастных группах - юниорская лига (8-9 классы) и старшая лига (10-11 классы)

МАЙКОП, 13 марта. /ТАСС/. Пятая юбилейная кавказская математическая олимпиада школьников, открывшаяся в пятницу вечером в столице Адыгеи, собрала более 130 одаренных детей из 14 регионов Юга России и шести зарубежных стран, сообщил ТАСС председатель жюри олимпиады, ректор Адыгейского государственного университета Дауд Мамий.

"Олимпиада в этом году собрала в Адыгее более 130 юных математиков регионов Юга России, а также Армении, Южной Осетии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Беларуси. Еще 17 талантливых детей из Болгарии, Турции и Азербайджана из-за осложнения в мире ситуации с коронавирусом поучаствуют в олимпиаде дистанционно", - сказал он.

Олимпиада пройдет в двух возрастных группах - юниорская лига (8-9 классы) и старшая лига (10-11 классы) - в два тура, в каждом из которых участникам предлагается по четыре задачи. Их разрабатывает спецкомитет, в составе которого члены комитетов школьных математических олимпиад России, Болгарии, Люксембурга, Бельгии и Ирана. Жюри состоит из тренеров и руководителей национальных сборных стран - участниц международных математических олимпиад, ведущих ученых - популяризаторов математики.

"Подростки погружаются не только в математику, но и мир естественных наук, их ждут разнообразные экскурсии, знакомящие с традициями народов Адыгеи. Мы также проведем квест "Интеграл по городу", задача которого - за два с половиной часа пройти как можно больше точек в Майкопе из списка, полученного на регистрации, и решить как можно больше математических задач. Интерес к олимпиаде, которая проводится при поддержке правительства региона, растет с каждым годом", - сказал ректор АГУ.

Олимпиада была учреждена в 2015 году.

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РоссияАдыгеяСКФО
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