На поддержку овцеводства на Ставрополье в 2020 году направят около 200 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 13 марта. /ТАСС/. Власти Ставропольского края в 2020 году направят на поддержку отрасли овцеводства около 200 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона.

"На овцеводство запланировано в этом году порядка 200 млн рублей. Деньги будут направлены на племенное овцеводство, шерсть", - сказал собеседник агентства.

По данным министерства, развитие отрасли сейчас является приоритетной в регионе.

"Поголовье на данный момент составляет 1,5 млн голов. Завезено семь новых уникальных импортных пород, с которыми будут работать фермерские хозяйства. Планируется ежегодное осеменение до 100 тыс. голов", - добавили в пресс-службе.

В ноябре 2018 года губернатор Владимир Владимиров сообщал, что поголовье овец на Ставрополье необходимо увеличить вдвое для реализации в регионе крупного инвестиционного проекта в сфере овцеводства с сельскохозяйственным холдингом "Дамате". Сообщалось, что производство будет рассчитано на убой до 1 млн голов в год. Планируемая мощность - до 15 тыс. тонн мяса в убойном весе в год.

По данным министерства на конец 2018 года, объем производства баранины в регионе составлял порядка 38 тыс. тонн в год. Поддержка отрасли в 2019 году составила около 240 млн рублей.