В Северной Осетии в 2020 году отреставрируют пять объектов культурного наследия

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 марта. /ТАСС/. Пять объектов культурного наследия отреставрируют в Северной Осетии в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания организационного комитета по подготовке и празднованию 1100-летия Крещения Алании.

"В Северной Осетии в ближайшее время приступят к реставрации объектов культурного наследия. Бюджетом текущего года предусмотрены ассигнования в сумме 16,6 млн рублей на формирование проектно-сметной документации еще на девять объектов культурного наследия, и их реставрация начнется уже в следующем году", - говорится в сообщении.

В 2020 году пройдет реставрация средневекового христианского храма, Ильинской церкви, в селении Фараскатта Ирафского района, объекта культурного наследия регионального значения "Осетинская церковь 1815 года" - церкви Рождества Пресвятой Богородицы во Владикавказе, объекта культурного наследия федерального значения "Здание Зругской церкви, средние века" в Алагирском районе.

Также специалисты начнут работы на объекте культурного наследия "Жилое здание-замок с остатками церковного здания" в селении Кумбулта Ирафского района и в Мемориальном доме-музее Коста Хетагурова в селении Нар Алагирского района.

Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании, указ об этом был подписан 16 октября 2017 года. К годовщине подготовлен ряд мероприятий. В частности, планируется открытие храма Александра Невского, который станет крупнейшим в северокавказском регионе.

Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад.