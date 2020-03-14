В Пятигорске открыли памятник Сергею Михалкову

ПЯТИГОРСК, 14 марта. /ТАСС/. Памятник известному поэту Сергею Михалкову торжественно открыли в субботу в Пятигорске (Ставропольский край). В церемонии открытия принял участие его сын, председатель Российского фонда культуры (РФК), режиссер Никита Михалков.

В эти дни в городе-курорте проходит всероссийский фестиваль "Нам школа в жизнь открыла дверь", посвященный 107-летию со дня рождения поэта. В Пятигорске проходят выставки, спектакли, творческие встречи, мастер-классы писателей и художников. В городе-курорте поэт жил несколько лет и является его почетным жителем.

"Это справедливо, что здесь, на этом прекрасном месте, установлен памятник. В этом месте, где он может смотреть на Эльбрус, и оно овеяно исторической, поэтической славой", - сказал Никита Михалков.

Он поблагодарил всех причастных к установке памятника. "Хочу сказать большое спасибо за этот прекрасный подарок, который не только подарок для нашего рода, но и для города и края, потому что мы знаем, сколько свалили памятников, иногда за что-то, хотя это все равно наша история и наша память. Я надеюсь, что этот памятник будет стоять здесь долго", - сказал председатель РФК.

Монумент установлен на бульваре Гагарина. Инициатором установки памятника стал Российский фонд культуры, он же взял на себя расходы по его изготовлению и транспортировке в Пятигорск. Бронзовая скульптура полностью идентична памятнику, который установлен в Москве на улице Поварской.

Сергей Владимирович Михалков (1913 - 2009) детский писатель, поэт, драматург. Был автором двух редакций Государственного гимна СССР, версий 1943 и 1977 года, и гимна Российской Федерации, написанного в 2001 году. Общие тиражи книг Михалкова превышают 500 млн экземпляров. Сергей Михалков жил с семьей в Пятигорске с 1927 по 1930 годы. Здесь он опубликовал свое первое стихотворение "Дорога" и окончил школу №1 им. М. Ю. Лермонтова, в которой сейчас открыт кабинет-музей, посвященный поэту. Михалков является почетным гражданином Георгиевска и Пятигорска.