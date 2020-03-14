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"Заезд Победы" открыл гонки на снегоходах "Буран Дей" в Нарьян-Маре

Участники соревнований в честь 75-летия Победы и Года памяти и славы проехали круг почета с флагами

ТАСС, 14 марта."Заезд Победы" провели участники соревнований на снегоходах "Буран Дей" в субботу в Нарьян-Маре. Заезд, в котором принял участие в том числе губернатор региона Александр Цыбульский, приурочен к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Ненецкого автономного округа.

Соревнования по кроссу на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации Артура Чилингарова проводятся в Нарьян-Маре каждую весну. Впервые гонки на снегоходах "Буран" прошли 12 апреля 1997 года и были призваны возродить традиции российского снегоходного спорта и поддержать отечественного производителя "Буранов". Название "Буран Дей" соревнования получили в 2010 году.

"В этом году "Буран Дей" начался с так называемого "Заезда Победы": в честь 75-летия Победы и Года памяти и славы круг почета с флагами проехали все участники соревнований, к которым присоединились губернатор НАО Александр Цыбульский, председатель регионального парламента Александр Лутовинов, депутат Госдумы Сергей Коткин, руководители компаний-недропользователей", - сказали в пресс-службе.

В этом году место проведения гонок пришлось изменить: на водоеме Качгортинская курья (залив реки Печоры), где традиционно несколько лет подряд проходили гонки, на лед стала выходить вода. Место проведения соревнований стал район Центра активного отдыха "Большуха" в Нарьян-Маре. Протяженность трассы с трамплинами, горками и поворотами составила около 1 тыс. метров. Трасса оказалась довольно скользкой, некоторые участники даже сходили с дистанции. "Сегодня не холодно, но очень ветрено, но это не помешало гонкам, и зрителей очень много", - сказали в пресс-службе.

В заездах приняли участие 54 человека из разных населенных пунктов региона. Участники состязались в классах "Буран" - на снегоходах "Буран", и "Свободный" - на любых других типах снегоходов. В классе "Буран" первое место занял Дмитрий Ванюта из Нарьян-Мара, в классе "Свободный" - Владимир Кудряшов из села Тельвиска.

Отмена гонок на оленях

Из-за теплой погоды в этом году в НАО впервые отменили традиционные состязания оленеводов "Сямянхат мерета" ("Самый быстрый"), которые должны были пройти в Нарьян-Маре 21 марта. Решение принято было Советом старейшин коренных малочисленных народов Севера и членами регионального общественного движения "Ассоциация ненецкого народа "Ясавэй". Длительный период теплой погоды в феврале и марте значительно ухудшил дорожные условия: из-за оттепели образовалась ледяная корка, которая могла бы травмировать оленей на пути в Нарьян-Мар.

Как сообщили ТАСС в Севгидромете, март в НАО в этом году очень теплый. "Идут смешанные осадки, и это способствует образованию ледяной корки. Март в этом году значительно теплее обычного", - сказала дежурный синоптик. Следующий "Сямянхат мерета" пройдет в 2021 году, возможно, его перенесут на февраль.

Теги
РоссияАрктика сегодняЯмало-Ненецкий автономный округ
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