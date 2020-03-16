Археологи сделали фотоплан крепостной башни в затопленной части древнего Херсонеса

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Специалисты севастопольского музея-заповедника "Херсонес Таврический" сделали фотоплан руин крепостной башни, которая была выстроена для защиты города Херсонеса. Получить ее общий вид другим образом не удавалось, так как объект сейчас находится под водой в зоне с очень плохой видимостью, сообщил ТАСС заведующий отделом подводной археологии "Херсонеса Таврического" Андрей Букатов.

"В Карантинной бухте [на берегу которой руины Херсонеса], на некотором удалении от берега, находится так называемая "ромбовидная башня". Она была выявлена еще в 1960-х годах, но детально не была изучена: видимость под водой в этой части Карантинной бухты обычно составляет не более метра, и осмотреть башню в целом без технических приемов невозможно. Используя современные методы исследований, мы решили провести здесь фотограмметрическую съемку, позволяющую составить фотоплан и 3-D модель объекта", - сказал Букатов.

Собеседник уточнил, что благодаря этому, археологи получили единое фотоизображение сохранившегося фундамента башни, размеры которого составляют около 10 м на 7 м. Подобная башня есть и на суше, на западном участке крепостной стены, она была предназначена для обороны городских ворот. По аналогии, подводный объект можно датировать IX-X веками н. э., более точную информацию должны дать масштабные раскопки.

Прежде, чем проводить подводные работы, археологи осмотрели бухту с воздуха, сфотографировав с помощью квадрокоптера тот участок, где находятся затопленные морем каменные кладки. Это позволило открыть рядом с "ромбовидной башней" остатки еще одного сооружения, о назначении которого судить пока рано. В прошлые годы оно не было известно, так как до 1990-х годов его закрывало стоящее у берега учебное судно школы водолазов.

Букатов добавил, что также специалисты отдела подводной археологии обследовали еще один объект на дне Карантинной бухты - обнаруженный в 2017-2019 годах вал из крупных камней длиной более 30 м и шириной до 8 м. Предположительно, он может быть затопленным участком городской оборонительной стены или молом. Информацию для датировки и определения назначения этого сооружения ученые рассчитывают получить в ходе дальнейших исследований.

О музее

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV века н. э. В Средние века здесь основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.

Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище Херсонеса и хора - земельные наделы в предместье города, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг.