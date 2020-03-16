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Старейший санаторий в Кисловодске реконструируют до конца 2022 года

Вместимость санатория увеличится на 120 койко-мест, будет дополнительно создано 100 рабочих мест

ПЯТИГОРСК, 16 марта. /ТАСС/. Реконструкция старейшего в Кисловодске санатория имени Кирова завершится в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в понедельник.

"Санаторий имени Кирова - один из старейших санаториев Кисловодска. Здание было построено в 1936 году и имеет статус памятника архитектуры. Сегодня производится капитальный ремонт одного из корпусов санатория им. Кирова в рамках инвестиционного проекта. Он будет завершен в третьем квартале 2022 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вместимость санатория увеличится на 120 койко-мест, будет дополнительно создано 100 рабочих мест.

ТАСС в пресс-службе сообщили, что на ремонт направлено 200 млн рублей - это частные инвестиции. Реконструкцией занимается компания "Аквалоо", которая восстановила "Главные нарзанные ванны" в городе.

"В годы войны этот санаторий был эвакогоспиталем, как и другие. Всего в Кисловодске было 39 эвакогоспиталей. Медики вернули в строй почти 600 тыс. бойцов", - отметили в пресс-службе.

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