Во Владикавказе к 1100-летию крещения Алании отремонтируют храм Георгия Победоносца

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 марта. /ТАСС/. Главный храм Северной Осетии - кафедральный собор святого Георгия Победоносца - капитально отремонтируют к празднованию 1100-летия крещения Алании. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Владикавказской и Аланской епархии.

"В настоящее время завершена разработка проекта капитального ремонта кафедрального собора святого Георгия Победоносца, включающего роспись и благоукрашение храма. Проект разработан за счет привлеченных средств епархии. Его авторами стали художники проектной мастерской Московского мозаичного цеха под руководством Д. И. Иванникова", - сказал собеседник агентства.

Работы по реконструкции начнутся в ближайшее время. Собор является типичным для церковной архитектуры 1990-х годов. В нем отсутствуют внутренние архитектурные решения - нет сводов, все углы прямые за исключением апсиды. По этой причине существуют проблемы с акустикой. В соборе также отсутствует система вентиляции, отчего на стенах и потолках скапливается копоть.

Согласно проекту, в соборе предлагают создать уютный интерьер. С помощью современных стройматериалов без глобальной перестройки будет декорировано пространство: созданы недостающие своды, интерьеру придадут более привычный вид православного храма, будет решена задача вентиляции и акустики. Также по проекту могут сохранить имеющуюся роспись в соборе, этот вопрос решается в настоящее время.

В создании концепции проекта участвовали осетинские ученые-историки, в числе которых доктор исторических наук, профессор Руслан Бзаров, кандидат исторических наук Михаил Мамиев и другие. Проект получил одобрение экспертного совета по церковному искусству Русской православной церкви.

Строительство собора святого великомученика Георгия Победоносца на территории бывшего кладбища во Владикавказе началось 18 октября 1996 года. За основу архитектурно-планировочного решения взят кафедральный собор, существовавший во Владикавказе в начале XX века. Основные работы по возведению храма были выполнены к 2003 году.

Крещение Алании

Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании, указ об этом был подписан 16 октября 2017 года. К годовщине подготовлен ряд мероприятий. В частности, планируется открытие храма Александра Невского, который станет крупнейшим в северокавказском регионе.

Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад.