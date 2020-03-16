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На севере Красноярского края задействуют авиацию для голосования по поправке к конституции

Данная мера необходима для того, чтобы добраться в ряд населенных пунктов

КРАСНОЯРСК, 16 марта. /ТАСС/. Авиацию будут использовать на севере Красноярского края для организации досрочного голосования по поправке к Конституции РФ. Об этом ТАСС в понедельник сообщила член избирательной комиссии края Алина Алмиева.

В Красноярском крае к Арктической зоне РФ относятся Норильск, Туруханский и Таймырский районы. Там проживают более 225 тыс. жителей, ряд населенных пунктов труднодоступен, вертолеты - единственная возможность добраться до них.

"Мы привлекаем вертолеты, [будут] облеты точек, где работают по добыче рыбы. Это опять же производства - Норильск, вахта. Вот там, возможно, будет организовано досрочное голосование", - сказала Алмиева.

По ее словам, досрочное голосование на севере края будет связано с погодными условиями. "Где-то начнется таяние снегов, ледоход начнется. <…> Досрочное голосование там будет связано с погодными условиями, с тем, как весна будет продвигаться", - сказала она.

О поправке к конституции

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке в конституцию, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту.

Глава государства подписал закон в его процедурной части, позволяющей направить документ в Конституционный суд, затем он был размещен на портале правовой информации.

Теперь не вступившие в силу положения должен оценить на соответствие основному закону Конституционный суд. В случае, если инстанция решит, что они не противоречат конституции, будет проведено общероссийское голосование. Заключение, согласно проекту, КС должен дать в течение семи дней. Если более 50% участников голосования проголосуют за поправку, закон вступит в силу окончательно.

Как ожидается, голосование пройдет 22 апреля, который будет объявлен нерабочим днем.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

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РоссияАрктика сегодняКрасноярский край
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