В детсадах Владикавказа открыли дополнительные группы для детей на 110 мест

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 марта. /ТАСС/. Две группы в детсадах на 110 мест открылись во Владикавказе в понедельник благодаря нацпроекту "Демография". Об этом сообщили в администрации местного самоуправления города (АМС).

"Сегодня в рамках федерального проекта "Демография" в столице Северной Осетии состоялось открытие групп дошкольного образования в МДОУ № 107 и МДОУ №65. В торжественной обстановке, при участии заместителя министра образования республики Ирмы Дзанкисовой и начальника управления образования АМС Владикавказа Зинаиды Ларионовой были открыты две группы на 55 воспитанников раннего возраста", - говорится в сообщении.

Работа по созданию дополнительных групп в детских садах по нацпроекту "Демография" будет продолжена и в 2021 году.

В настоящее время в Северной Осетии не обеспечены местами около 350 детей в возрасте от трех до семи лет, которые либо недавно встали на очередь, либо желают поступить в определенное дошкольное учреждение.

По данным Федеральной государственной информационной системы доступности дошкольного образования, в Северной Осетии обеспеченность местами детей в возрасте до восьми лет на 1 декабря 2018 года составляла 89%, а на 1 октября 2019 года - 96%.

Национальный проект "Демография" рассчитан на 2019-2024 гг. На его реализацию планируется направить более 3 трлн рублей. Среди ключевых показателей нацпроекта - ежегодное увеличение числа граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование.