Выставка фронтовых писем участников Великой Отечественной войны открылась в КБР

НАЛЬЧИК, 16 марта. /ТАСС/. Выставка фронтовых писем участников Великой Отечественной войны "Письма с фронта" открылась в колледже культуры и искусств Северо-Кавказского института искусств в Нальчике, сообщил журналистам в понедельник руководитель Кабардино-Балкарской региональной общественной организацией "Патриот" Фуад Эфендиев.

"Сегодня открывается фотовыставка "Письма с фронта", изготовленная Кабардино-Балкарской региональной общественной организацией "Патриот" в рамках молодежного военно-патриотического марафона "Слава, Россия, Победа!", получившего поддержку Фонда президентских грантов в начале 2019 года. Была проведена большая работа, в которой помогли студенты и школьники, собравшие фронтовые письма своих родных, отсканировали и передали нам. Много писем предоставил Государственный архив КБР, большую работу проделала вместе с нами его сотрудница Наталья Бальжатова, активное участие приняло министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР", - сказал Эфендиев.

Особое место в экспозиции занимают стенды с публикациями участников войны - известных поэтов Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева и Алима Кешокова. "Один из стендов состоит из газетных вырезок, где они работали во время войны, были военными корреспондентами. Кулиев собственноручно вырезал свои статьи, датируемые 1943 годом, и собирал, с тех пор они пролежали в папке, их никто не видел, мы их оцифровали, часть передали в Государственный архив КБР. На одной из вырезок статья Алима Кешокова, а внизу стихи Кайсына Кулиева. Это два наших великих поэта, которые свою дружбу пронесли через всю свою жизнь", - пояснил он.

Руководитель регионального отделения всероссийской общественной организации "Боевое братство" Барсби Гелястанов отметил, что выставка имеет огромную ценность для патриотического воспитания молодого поколения.

Выставка включает 23 стенда, на которых, помимо писем, представлены фотографии старого военного Нальчика, наградные листы Героев Советского Союза, призванных на войну из Кабардино-Балкарии. Выставка будет демонстрироваться во всех вузах КБР, после чего будет передана в дар министерству просвещения, науки и по делам молодежи республики. Передвижную выставку провезут и по всем школам республики, а потом установят в музее одной из кадетских школ региона.