В Новгородской области в этом году отремонтируют сельские ДК и построят спорткомплексы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 марта. /ТАСС/. Строительство и реконструкция спортивных объектов и учреждений культуры в сельских поселениях трех районов Новгородской области запланировано на 2020 год в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщила журналистам министр сельского хозяйства региона Елена Покровская в понедельник.

"Нами было подано четыре проекта [в программу] "Комплексное развитие сельских территорий", это проект Хвойнинского района, Крестецкого поселения, а также два проекта Новгородского района. В рамках этих проектов будет осуществляться строительство ФОКа в Хвойной, спортивной площадки в Подберезье, а также реконструкция домов культуры в Крестцах и Савинском поселении и детских садов, школ", - сказала Покровская.

Как уточнили ТАСС в Министерстве сельского хозяйства Новгородской области, объем финансирования этих проектов на 2020 год из федерального и регионального бюджетов вместе с финансированием районов, внебюджетных источников составит 314,9 млн рублей.

"На следующий год уже тоже объявлен отбор, на 2021 год заявки [для участия в программе] пока есть от пяти районов, это семь проектов. Районы: Новгородской, Крестецкий и Хвойнинский, они выходят уже с другими поселениями и сдают сейчас документацию. Кроме того, добавился Старорусский район, он очень активно заходит в эту программу, возможно, будет еще Парфинский. Эти заявки находятся в обработке, финансирование пока неизвестно", - добавила Покровская.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий, рассчитанная на 2020-2025 годы, была одобрена правительством 4 июня 2019 года. Утвержденный бюджет программы составляет 2,3 трлн рублей, из которых чуть больше 1 трлн рублей - федеральные средства, примерно столько же приходится на внебюджетные источники.