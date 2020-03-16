В КЧР оборудуют 18 постов для мониторинга уровня воды в реках в паводковый период

ЧЕРКЕССК, 16 марта. /ТАСС/. Гидрологические посты для мониторинга уровня воды в реках в паводковый период будут оборудованы в Карачаево-Черкесии, всего планируется работа 18 постов. Об этом сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.

"Наиболее опасным является летний паводок, обусловленный интенсивным таянием ледников с наложением выпадения обильных осадков. Для проведения мониторинга за водностью рек на территории республики Карачаево-Черкесским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды оборудованы 14 гидрологических постов. В паводковый период совместно с предприятиями, эксплуатирующими крупные гидротехнические сооружения, дополнительно устанавливаются четыре поста", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, для благоприятного прохождения паводкового периода в регионе составили список возможных зон подтопления, также будут проведены руслоочистительные и дноуглубительные работы, устройство и капитальный ремонт берегозащитных сооружений. Во всех районах республики спланированы учения и тренировки по безопасному пропуску паводковых вод, создана группировка сил и средств для проведения противопаводковых мероприятий и реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

"В соответствии с прогнозом Карачаево-Черкесского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 2020 году, запасы снега в горах региона на уровне средних многолетних значений, на реках республики ледостава нет. Для оповещения населения на территории республики имеются комплексные системы экстренного оповещения, мобильные средства оповещения, громкоговорящие устройства, установленные на мечетях, охват населения составляет 100%. Оперативная информация об угрозах и возникновении чрезвычайных ситуаций доводится до населения через средства массовой информации и смс-рассылки", - отметили в ведомстве.