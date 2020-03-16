Площадь самого большого на Северном Кавказе сада фундука в 2020 году увеличат вдвое

МАХАЧКАЛА, 16 марта. /ТАСС/. Площадь самого крупного на Северном Кавказе фундукового сада в Сулейман-Стальском районе Дагестана в 2020 году планируется увеличить вдвое - с 150 до 300 га, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Министерства сельского хозяйства республики.

"Осенью там (в Сулейман-Стальском районе - прим. ТАСС) было посажено 150 га фундукового сада, в этом году весной будет посажено еще 150 га. Это будет самый крупный фундуковый сад на Северном Кавказе", - сказал представитель министерства.

Кроме того, по его словам, планируется увеличить на 60 га площадь интенсивного яблоневого сада, которая в настоящее время составляет 120 га. Как уточнил представитель пресс-службы, закладка садов ведется в рамках реализации проекта "Стальские сады".

"Это очень большой проект, в целом площадь садов планируется довести до 1 тыс. га", - уточнил собеседник агентства.

По данным пресс-службы республиканского Минсельхоза, проект "Стальские сады" реализует ООО "Паласа". "В частности, реализация проекта позволяет уже сегодня вовлекать в оборот заброшенные, условно орошаемые земли сельскохозяйственного назначения в с. Юхари-Стал, а также создать свыше 1 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест <…> Кроме того, проект предоставит возможность для участия района в государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы", в рамках которой на территории муниципалитета планируется строительств новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры", - добавили в пресс-службе.

В апреле 2018 года глава правительства Дагестана Артем Здунов сообщал, что в рамках реализации проекта закладки садов в Сулейман-Стальском районе предполагается ввести в эксплуатацию 2,5 тыс. га орошаемых земель, на 1 тыс. га планируется посадить яблоневые, черешневые и фундуковых интенсивных садов. Инвестиции в проект, по словам Здунова, составят около 750 млн рублей.