Новые теплицы ТОР "Михайловский" обеспечат рынок Приморья более 7 тыс. т овощей

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта. /ТАСС/. Тепличный комплекс на территории опережающего развития (ТОР) "Михайловский" в Приморье, первую очередь которого планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году, обеспечит рынок региона более 7 тыс. т овощей местного производства - помидоров, огурцов, а также зелени, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

"В этом году запускается первая очередь нового тепличного комплекса в ТОР "Михайловский", который добавит на рынок более 7 тыс. т местных овощей", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства Приморья Андря Бронца.

Глава регионального минсельхоза добавил, что крупные производители сейчас наращивают производство свинины и молока благодаря современным технологиям. Есть планы развития Уссурийской птицефабрики, планируется в течение пяти лет увеличить производство яиц в два раза - до 240 млн штук.

Продовольственная безопасность

Он добавил, что для обеспечения продовольственной безопасности в регионе, местные производства должны обеспечить потребности жителей края в овощах на 95%. В пресс-службе правительства уточнили, что с учетом потерь от тайфунов сельхозпроизводители сейчас обеспечивают эту потребность лишь на 41%.

Бронц отметил, что к 2022 году в Приморье планируется построить современные овоще- и картофелехранилища с автоматизированными системами контроля микроклимата общей мощностью более 15 тыс. т. Правительство края окажет меры поддержки местным производителям.

"Ситуация с коронавирусом, когда закрылись границы и прекратились поставки, показала, что люди вынуждены были переплачивать за продукцию. Некоторые огурцы стоили 800-900 рублей, ценники вывешивались за 100 граммов, чтобы не пугать ценой. Поэтому мы должны увеличивать объемы производства местной продукции, заключить прямые соглашения между торговыми сетями и производителями. Со своей стороны поможем в приобретении сельхозтехники, оборудования, строительстве хранилищ, частичным возмещением затрат на производство выпускаемой продукции", - приводит пресс-служба слова губернатора края Олега Кожемяко на координационном совещании по обеспечению правопорядка.

Президент РФ Владимир Путин ранее утвердил новые параметры доктрины продовольственной безопасности, стратегическая цель которой - надежное обеспечение населения безопасной и качественной сельхозпродукцией. На прошлой неделе полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил о необходимости повышения уровня продовольственной безопасности на Дальнем Востоке с помощью инвестиционных проектов.

Специализация ТОР "Михайловский" - создание новых сельскохозяйственных и промышленных объектов. ТОР расположена на территории трех муниципальных районов - Михайловский, Спасский и Черниговский - и занимает площадь 443,8 тыс. га, в том числе 207 га для размещения агропромышленных производств потенциальных резидентов. Ожидается, что до 2028 года общий объем инвестиций на территории ТОР "Михайловский" достигнет 113 млрд рублей.