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Музей поискового дела появится на Ямале в 2021 году

Предполагается, что, помимо экспозиций, в музее будут образовательные и научные мероприятия, конференции, встречи, познавательные игры

ТАСС, 17 марта. Музей поискового дела планируется открыть в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"В Новом Уренгое хорошие поисковые отряды. Они многое привозят с раскопок. Важно, чтобы в городе было место, где эти экспонаты хранить и где каждый сможет их увидеть. Поэтому мы приняли решение создать музей поискового дела", - приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Артюхова.

В пресс-службе уточнили, что реализовать проект планируется в 2021 году. Предполагается, что, помимо экспозиций, в музее будут образовательные и научные мероприятия, конференции, встречи, познавательные игры. "Здесь же можно будет проводить начальную подготовку по военно-прикладным видам спорта, военно-спортивные игры и слеты", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время на Ямале действует 28 поисковых отрядов, внесенных в окружной реестр, из них 10 - в Пуровском районе, 4 - в Ноябрьске, по два - в Муравленко, Новом Уренгое, Губкинском, Салехарде, Приуральском районе.

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