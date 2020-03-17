Более 450 видеокамер установили в моногороде на Ставрополье по проекту "Умный город"

ПЯТИГОРСК, 17 марта. /ТАСС/. Свыше 450 камер видеонаблюдения установили в моногороде Ставропольского края Невинномысске по проекту "Умный город", сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального информационно-аналитического центра "Умное Ставрополье".

"В настоящее время в городе поэтапно внедряется аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", включающий в себя систему автоматизации деятельности единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), муниципальных служб, системы приема и обработки сообщений, системы обеспечения вызова экстренных и других муниципальных служб, системы мониторинга, прогнозирования, оповещения и управления всеми видами рисков и угроз. Уже сейчас на территории Невинномысска в общей сложности установлено 456 видеокамер, данные с которых стекаются для записи на более чем 20 серверов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, эта же информация в онлайн режиме поступает в ситуационные центры, расположенные в трех местах: ЕДДС, городской отдел ФСБ и отдел МВД России по городу Невинномысску. Видеокамеры наружного наблюдения оснащены встроенной системой видеоаналитики. В случае возникновения внештатной ситуации эта функция позволяет ее определить и в автоматическом онлайн режиме передать информацию в ситуационный центр.

"Внедрение интеллектуального видеонаблюдения позволяет снизить количество чрезвычайных ситуаций до 35%, сбавить преступность почти в два раза, а также сократить аварийность на четверть. В Невинномысске работает более 100 камер обзорного видеонаблюдения, способных выполнять множество интеллектуальных функций, в том числе распознавать лица, предметы, государственные регистрационные знаки транспортных средств и многое другое. Они расположены в местах с массовым пребыванием людей: набережная реки Кубань, зона отдыха "Пляжи", парк культуры и отдыха "Шерстяник", улица Гагарина, улица Павлова и улица Менделеева", - отмечается в пресс-релизе.

Платформа "Умный город", разработанная компанией Росатома "Русатом Инфраструктурные решения", впервые была внедрена в Сарове Нижегородской области, этот проект входит в число лучших практик международной организации устойчивого развития "ООН-Хабитат". Интеграционная платформа использует уже имеющуюся цифровую инфраструктуру городов, обработка и анализ получаемых данных позволяет значительно повысить эффективность управления, принимать более точные и обоснованные решения по стратегии развития города. В феврале губернатор Владимир Владимиров утвердил паспорт регионального проекта "Умные города Ставропольского края", одним из пяти участников которого стал Невинномысск.