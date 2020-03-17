Ставрополь в 2020 году впервые станет участником акции "Прошагай город"

СТАВРОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Ставрополь впервые присоединится к Всероссийской акции "Прошагай город" в 2020 году, участникам предложат три маршрута. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе администрации города.

Проект "Прошагай город" начался в Саткинском районе Челябинской области в феврале 2019 года. Программа направлена на развитие экспорта туристических услуг. К проекту также присоединился сервис "Яндекс.Карты".

"В 2020 году жители и гости города Ставрополя впервые присоединятся к акции "Прошагай город". Командам будет предложено три маршрута, на каждом из которых они будут отмечать интересные объекты и локации. Предположительно, участниками первой акции в Ставрополе могут стать более 100 человек", - пояснили в пресс-службе.

Планируется, что город присоединится к акции весной 2020 года. Команды по пять человек пройдут по нескольким туристическим маршрутам: "Студенческий Ставрополь", "Ставрополь Губернский", "Эколого-исторический маршрут". На каждом из них участники отметят на онлайн-картах объекты, интересные с точки зрения туризма.