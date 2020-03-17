Фестиваль "Европейская весна" открылся в Архангельске с сокращенной программой

АРХАНГЕЛЬСК, 17 марта. /ТАСС/. Музыкально-театральный фестиваль "Европейская весна" открылся во вторник в Архангельске. Как сообщила ТАСС представитель организаторов, помощник художественного руководителя Архангельского молодежного театра Анастасия Дедешина, программа фестиваля сокращена из-за коронавируса.

"Мы открываемся сегодня. Первое мероприятие у нас сегодня запланировано на 30 человек, поэтому пока работаем", - сказала Дедешина.

Первый спектакль - это проект "Эксперимент", который режиссер Дмитрий Тарасов называет спектаклем-экспедицией. Его показывают на трех площадках, актеры вместе со зрителями переходят с одной на другую: часть о жизни и творчестве писателя и художника Степана Писахова - в библиотеке им. Добролюбова, история про ученого и исследователя культуры севера Ксению Гемп - в молодежном театре, часть про писателя Бориса Шергина - в колледже культуры и искусства. Все три точки находятся неподалеку друг от друга.

В фестивале не будет принимать участие испанский театр "Ла Петита Малумалуга", который должен был показывать спектакли для детей. В программе читка пьесы "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича", на которую планируется приезд ее автора Артура Соломонова, панк-опера "Медея" театра "Театро ди Капуа". Но в программе возможны изменения, поскольку с 18 марта в Архангельской области введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек в закрытых помещениях и более 100 человек на открытых площадках.

Фестиваль "Европейская весна" будет проходить в шестнадцатый раз, завершение планируется 5 апреля.