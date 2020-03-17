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На укрепление берегов реки Нальчик потребуется 620 млн рублей

Всего планируется отремонтировать 11 км гидротехнических сооружений

НАЛЬЧИК, 17 марта. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) подготовили проектно-сметную документацию на проведение на территории столицы республики берегоукрепительных работ на реке Нальчик, которые потребуют 622 млн рублей. Об этом во вторник сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев на заседании правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в КБР.

"Для ремонта гидротехнических сооружений в пределах городской черты столицы Кабардино-Балкарии полностью разработана проектно-сметная документация. Их протяженность в черте города Нальчик составляет 11 км. Полностью прошли экспертизы, на эти работы нам потребуется 622 млн рублей", - сказал Шаваев.

Власти рассчитывают задействовать в проекте федеральные средства, ранее проект был подан на рассмотрение в Министерство РФ по делам Северного Кавказа для включения в программу по защите населенных пунктов Северного Кавказа, пояснил министр. "После того, как ведомство было ликвидировано, мы начинаем отрабатывать его с Минэкономразвития. Весь пакет документов со всеми экспертизами у нас готов, будем защищать его и в Минприроды РФ", - добавил Шаваев.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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